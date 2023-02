Eksperdi aus ning karm vaade: Eesti ei ole valmis 21. sajandi stiilis rohepöördeks

Eesti areng on lähtunud põhimõttest, et riik majandusse ei sekku. See on meid hästi teeninud, majandus on kasvanud kiiresti. Kuid nüüd paistab, et meie senine tugevus on muutnud meid selle sajandi ühe olulisema väljakutsega ehk kliimasoojenemisega võitlemisel abituks, kirjutab Martin Mäesalu.