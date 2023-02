Eestis on elektripõlengute epideemia! Väldi neid kolme viga, mis teevad kodu tuleohtlikuks

Viking Security tuleohutusjuhi Jaan Aia hinnangul tekitatakse kahjuks pea igas kodus elektriseadmetega tuleohtlikke olukordi. „Kuna riiklik teavitustöö keskendub arusaadavalt küttekolletele, suitsetamise ohtlikkusele ja suitsuanduritele, siis paratamatult inimesed igapäevaseid elektriseadmeid sageli tuleohu allikaks ei pea. Samas on elekter igas kodus, elav tuli aga palju vähemates. Nii et tervikuna on elekter vähemalt sama suur tuleohutuse risk kui kaminad ja küünlad,“ selgitas Aia.

Ekspert toob seega välja kolm soovitust, kuidas igaüks saab oma kodus elektrist tulenevat tuleohtu vähendada.

Vaata, et pistikupesa poleks eluohtlik

Kui pistikupesa pole päris terve, võib see anda inimesele eluohtliku elektrilöögi, samuti süttida ja põhjustada tulekahju. Kuidas tunda ära, et pistikupesaga on midagi korrast ära ning see tuleks ohutuse huvides välja vahetada?

Pesasse lükatud pistik muutub soojaks.

Kui pistik on pesas, teeb pistik või pesa mistahes häält (suriseb, praksub vms).

Pistiku pesasse lükkamine lööb korgid välja.

Pistik libiseb pesast tavapärasest kergemini välja.

Pistikupesal esineb sulamisjälgi.

Pistikupesa on kasvõi osaliselt värvi muutnud.

Kui esineb kasvõi üks neist tunnustest, tuleks lasta elektrikul pistikupesa üle vaadata ja vajadusel asendada.

Parim pikendusjuhe on see, mida pole

Märkimisväärseks tuleohu allikaks on pikendusjuhtmed. Rusikareegel on see, et kõige parem on pikendusjuhtmeid üldse mitte kasutada. Kui seda siiski vältida ei õnnestu, tuleks järgida neid põhimõtteid.