Elroni vedurijuhid pöörduvad palgatõusu saamiseks riikliku lepitaja poole, välistatud pole ka streik

Raudteelaste ametiühingu juht Oleg Tšubarov räägib, et korduvalt on pöördutud ministri ja ametnike poole, et selgitada palgatõusu vajadust. „Tööandja kaotab häid töötajaid, nad lahkuvad ettevõttest – aastaid kestnud pidev ületunnitöö tekitab inimestes tööstressi ja pingeid kodus. Tegevused on aastatega intensiivistunud, töötatakse üle jõu, kuid ettenähtud töötundidega ära elada pole võimalik. Tööandja räägib Eesti keskmisest palgast, aga sellesse on sisse arvestatud ületundide palk ja lisatasud. See pole piisav tasu sellise töö eest,“ kommenteerib Tšubarov olukorda.