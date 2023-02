Ekspert: nõudlus odavate üürikorterite järele näib lõputu

„Odavamate korterite nõudlust on võimendanud üldine suur elukalliduse tõus. Inimesed soovivad oma püsikulusid kontrolli all hoida ja üürikorteri puhul on paljudel olnud ühe otsusega võimalik säästa paarsada eurot,“ võttis Meelis Ränk kokku põhjuse, miks väiksemad korterid üüriturul nii hinnas on.