Hormi sõnul kasvasid eelmisel aastal Atria Eesti energiakulud 1,5 miljonit eurot ja käive kasvas möödunud aastal 13%. „Kõik meie koostööpartnerid on hindu tõstnud, see on mõnes mõttes nagu Eesti uus rahvussport,“ ütles Holm.

Atria Eesti tooraine (liha, juust, õli) hinnad kasvasid samuti rekordilise kiirusega. „Meie tooraine kulud kasvasid 8,5 miljonit eurot. See on märk sellest, et hindu tõstavad ka need tootjad, kellel tegelikult selleks põhjust pole, vaid lähevad lihtsalt massiga kaasa,“ lisas Holm. Tema sõnul on põhjust ära harjuda uue reaalsusega – hinnatõusuga, kus igas sektoris suurenevad hinnad 30–40%.