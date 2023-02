Hando Sutter tunnistab: universaalteenus tõi kaasa ühe väga halva tagajärje

Eesti Energia praegune juht Hando Sutter tunnistas täna toimunud EPL-i energeetikakonverentsil, et Ukrainas toimunut vaadates peame täna rõõmu tundma. „Me ei pea tegelema sõjatingimustes kujunevate väljakutsetega. Samas oleme aasta jooksul valmistunud ka selleks, kui peaksimegi millegi sarnasega toime tulema.“

Sutter tõdes, et sõja tõttu on saanud mitmed protsessid hoopis teise hoo sisse. „Kui tähelepanelikult kuulata, siis ka oluliste võtmetegijate jutud on muutunud, võrreldes sellega, mida räägiti 3–4 aastat tagasi.“