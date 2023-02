Töötukassa selgitab: kas tulumaksutagastus mõjutab töötutoetuse maksmist?

Töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool kinnitab, et inimene ei pea midagi ise tegema. Ta lisab, et keegi ei jää millestki ilma ning toetuse maksmise periood pikeneb vaid teatud juhtudel.

Kool selgitab, et töötukassa ei loe töötutoetust otseselt sissetulekuks, kuna seadusega on sätestatud, mis on toetus ja mis on sissetulek. „Seadused võtab vastu riigikogu ja kahjuks ei ole siin seadusandja midagi muutnud.“