VAATA UUESTI | Erikomisjon arutas Eestis tegutsevate pankade suuri kasumeid

Erikomisjoni esimehe Tõnis Möldri sõnul on intressimäärade kiire kasv paisutanud pankade kasumid väga suureks ning suures osas pärineb see raha Eesti inimeste ja ettevõtete taskust. Eelmisel aastal teenisid Eestis tegutsevad pangad keskpanga andmetel 566 miljonit eurot kasumit, mida on pea 20 protsenti rohkem kui aasta varem. „Tahaksime kuulata Eesti Panga ja turuosaliste prognoose käesoleva aasta kasumite kohta, mis kõigi eelduste kohaselt peaksid ületama miljardi euro piiri,“ ütles ta.

Möldri sõnul plaanib komisjon arutada tekkinud olukorras kasumite erakorralist maksustamist, mille kasuks on juba otsustanud mitu Euroopa riiki. „Samuti tahame arutada muid võimalusi, kuidas pangad saaksid Eesti ühiskonda senisest rohkem panustada. Eesti Pank on näiteks soovitanud kaaluda, kas pankade tulumaksusoodustus on täitnud oma eesmärki ning kas antud süsteemi peaks muutma,“ ütles ta ning pidas oluliseks jälgida ka hoiuseintresside tõusu suhet laenuintressidesse. „Praegu on hoiuseintressid tõusnud laenuintressidest märksa aeglasemalt. Eesti Panga hinnangul annab pankade tänavune kasumiprognoos selleks enam võimalusi,“ lisas Mölder.