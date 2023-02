Marti Hääl: elektromobiilsus on Eesti tulevik, kuid sellega kaasnevad väljakutsed

Ta lisas, et elektriautode tulek toob kaasa ka erinevaid väljakutseid. „Kõik on harjunud, et kui autol saab kütus otsa ja on vaja tankida, siis saab seda ükskõik millises tanklas teha. Elektriautodega on teisiti. Ennustatakse et 70–90% elektriauto laadimisest hakkab toimuma tööl või koduteel, mitte kodus olles,“ sõnas Hääl. Ta lisas, et see on kindlasti paljudele inimestele väljakutse. Praegu on Eestis ca 400 elektriauto laadimispunkti, mis on väga suur arv, võrreldes sellega, kui palju elektriautosid üldse Eestis kasutusel on.