A. Le Coqi emafirma on hädas Valgevenest lahkumisega. Riik kostitas õllefirmat suure trahviga

Olvi kavatseb trahvi vaidlustada ning eeldatavalt võtab see protsess kuid aega. Tulenevalt ebaselgetest oludest Valgevenes otsustas Soome õllekontsern, et tühistab varem väljakuulutatud ettevaate sellele aastale. Ettevaade tehti kõigest 10 päeva tagasi, kui tutvustati eelmise aasta majandustulemusi. Tänase teate järgselt on Olvi aktsia langenud 3,5%.