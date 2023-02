Analüütikud usuvad, et uus krüptoralli saab alguse Aasiast, sest lääneriigid mõtlevad liiga kaua

Oma Twitteris ütles Winklevoss, et valitsused, kes ei suuda pakkuda selgeid eeskirju ja otseseid juhiseid krüpto kohta, jäävad maha ja jätavad vahele suurima kasvuperioodi pärast kaubandusliku interneti buumi.

Winklevoss ei ole samas ei esimene ega viimane, kes väidab, et Ameerika Ühendriikide krüptosse suhtumine ajab investorid ära või et Aasiast saab alguse järgmine kasvutsükkel. Coinbase’i tegevjuht ja kaasasutaja Brian Armstrong ütles, et USA reguleerivate asutuste, sealhulgas SECi ranged meetmed võivad veelgi rohkem krüptoettevõtteid USA-st välja ajada, vahendab Cointelegraph.