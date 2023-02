Sunly juht Priit Lepasepp: Eestis on keeruline taastuvenergia alal äri teha

„Näen seda, et mul on palju mõistlikum tegutseda Lätis, Leedus ja Poolas, sest Eestis käivad asjad pisut teistmoodi,“ ütles Lepasepp. Põhjenduseks tõi ta, et Eestis räägitakse innovatsioonidest ja arendustest, mida ei saa arendada ei täna, homme ega ka 30 aasta pärast.

Riigil on energiavaldkonnas ebarealistlikud plaanid

Lepasepa sõnul keskendutakse Eestis liialt ebarealistlikele plaanidele, selle asemel et minna edasi reaalsete plaanidega, mida saaks ka päriselt teostada. Seetõttu Sunly oma äri põhiliselt välisriikides ajabki, sest võimalused arenguks ja innovaatiliste ideede realiseerimiseks on paremad. Eesti on tema sõnul teistest riikidest (näiteks Läti, Leedu, Poola) maha jäämas, sest me ei lähe energia valdkonna muutustega piisavalt kiiresti kaasa.