Sikkut: uus seadus võimaldab taastuvenergiavõimsusi päriselt ja kiiremini püsti panna. Aga sellest kõigest ei piisa…

Palju vaidlusi majanduskomisjonis ja turuosaliste vahel põhjustas tehnoloogia muutmise keeld. Lisasime selle siiski seadusesse, sest see annab kindluse, et võrguliitumise taotleja on projekti läbi mõelnud ega piira asjatult teiste võimalusi. Elektrivõrk on meie ühine avalik ressurss ning see, kui palju tootmisvõimsusi võrku piirkonniti võrku mahub, on piiratud. On me kõigi huvides, et küpsed arendusplaanid ja kiiremini tootmisvõimsuse püsti panijad saavad ka oma toodetud elektrit võrku anda. Praegused Baltikumi ja Soome piirkonna kõrged elektri hinnad on tingitud just tootmisvõimsuste puudusest.