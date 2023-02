Veskimägi: elekter on kallis, sest Eesti energiaturul puudub konkurents

Veskimäe sõnul seisab Elering selle eest, et Eesti energiaturul ei tekiks turu konsolideerumist. Praegu on Eesti Energial 60% turuosa elektri tootmisest ja Eesti Gaasil lausa 80% gaasiturust. ,,Ei tohi tekkida olukorda, kus energiaturul on võim vaid ühe, kahe ettevõtte käes, kuid hetkel see kipub sedasi olema,'' ütles Veskimägi.

Ta lisas, et energiaturu arendamisse ja laiendamisse tuleb panustada pidevalt, mitte ainult ühekordselt. Veskimäe arvates on praegune energia- ja elektrituru olukord riskantne, sest see ei pruugi konkurentsi puudumise tõttu püsima jääda. ,,Siinkohal tekib ka tarbijal küsimus: kas see on see turg, mida me tahame? See on turuosalistele risk,'' ütles Veskimägi.