Ettevõtte asutaja: MyFitness on püüdnud aastaid Stebbyga koostööd pidurdada

MyFitness Eesti tegevjuht Tiina Otsa lausus Ärilehele , et peale pikalt kestnud koostööd ei jõudnud osapooled kahjuks Stebby poolt pakutavates uutes tingimustes kokkuleppele. „MyFitnessi eesmärk on vältida automaatset liikmepakettide hinnatõusu, mis kaasneks Stebby poolt pakutavate uute vahendustasutingimustega,“ märkis ta.

Stebby juhatuse liige täpsustas, et nende teenustasu enimlevinud paketis on 3% teenusepakkuja Stebby müügikoha käibest. „Kui 3% teenustasu tõstaks kõikide MyFitness liikmeslepingute hindu, siis see on MyFitnessi enda otsus oma klientide suhtes,“ tõi ta välja