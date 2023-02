Bulgaaria loobub eesmärgist liituda järgmisel aastal euroalaga

Bulgaaria pidi 13. veebruaril toimuval eurorühma kohtumisel rääkima oma valmisolekust võtta euro kasutusele, kuid talle ei antud sõna, kuigi see teema oli päevakorras. Ametlik selgitus oli, et riik on vajalike õigusaktide vastuvõtmisega hiljaks jäänud ja ei täida inflatsioonikriteeriume.

Eurorühmas on peetud kõnelusi, et taotleda Bulgaaria valmisoleku uut hindamist suvel, tingimusel et kõik kohustused on täidetud. „Uus tähtaeg on 1. jaanuar 2025 ja Bulgaaria valmisoleku hindamist saab taotleda sel aastal,“ ütles Velkova. Bulgaaria on võtnud kohustuse võtta vastu mitu seadust, kui ta on eurotsooni ooteruumis. Nende hulgas on isikliku pankrotiseaduse vastuvõtmine, rahapesuvastase seaduse muudatused, samuti Euroopa rohelise kaardiga seotud kindlustusseadustiku muutmine.