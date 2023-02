Eesti iduettevõtted püstitasid uued rekordid. Suurima käibega oli Bolt

Kaasatud investeeringute maht ületas 2022. aastal Eesti idusektori ajaloos esimest korda miljardi euro piiri. Eesti iduettevõtted kaasasid 1,3 miljardit eurot investeeringuid, mis on 40% enam võrreldes mullusega, kui iduettevõtted kaasasid 928 miljonit eurot. Võrreldes aasta varasemaga on kasvanud ka kaasatud investeeringu keskmine suurus. See oli möödunud aastal 17 miljonit eurot ning aasta varem oli sama näitaja 10,3 miljonit eurot. Samas investeeringuid kaasanud iduettevõtete arv on langenud - 2022. aastal toimus 77 tehingut, kuid aasta varem kaasas vähemalt ühe investeeringu 90 iduettevõtet.

„Tehingute arvu langemine näitab, et investorid võtavad täna rohkem aega investeeringute planeerimiseks, raha liigub senisest targemalt. See on ootuspärane, kuna ajad on heitlikud ja me ei tea muutuste ulatust ega kestvust ning on igati loomulik, et iduettevõtjad keskenduvad tegevuskulude optimeerimisele, kuna see võimaldab keerulised ajad üle elada juhul, kui uusi investeeringuid ei ole võimalik piisavas mahus või piisava kiirusega kaasata,“ tõi Peeterson välja ning kinnitas, et efektiivsuse tõusu ootavad iduettevõtjatelt hetkel ka nende investorid.