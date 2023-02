Eesti veoki põhjustatud liiklusõnnetus Saksamaal toob kaasa üüratu kahju

Avarii rahaline kahju on seni hindamisel ja võib ulatuda üle poole miljoni euro. See oleks PZU Kindlustuse suurim kahjujuhtum.

Väga suur, enam kui 100 000-eurone kahju tekkis ka kauba mahalaadimisel juhtunud õnnetuse tagajärjel, kui üks kaubakast kukkus maha ja selle sees olnud seadmed said kahjustada. Defekteerimise läbi viinud ettevõte tuvastas, et seadmed on hävinud ja nende asendamise kulu koos transpordiga on ligi 110 000 eurot.