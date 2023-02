Tulemused räägivad enda eest. Hoolimata maailmajaost või riigist, usub enamik investoreid, et see summa võiks olla kolme ja viie miljoni dollari vahel.

Viimaste andmete kohaselt teenib keskmine eestlane 16 600 eurot netotulu aastas. Kui asutakse tööle 18 aastaselt ja toimetada kuni vanaduspensioni saabumiseni, teenitakse kokku umbes 760 000 eurot, mis on 810 000 dollarit. See tähendab seda, et keskmisel Eesti inimesel kuluks ilma investeerimiseta ligi neli eluaega, et selline summa üldse teenida.