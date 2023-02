Energiaturu ülevaade: gaasivarude täitumine määrab järgmise talve elektri hinna

Vastupidiselt levivale arusaamale Venemaa naftasektori raskuste kohta ilmnes eelmisel nädalal, et mullu pumbati Venemaal viimase kümnendi rekordkogus toornaftat. Seda hoolimata asjaolust, et rahvusvahelised hiiud nagu BP, Shell ja Exxon Mobil sealt koos mitmete teenusepakkujatega lahkusid. Lisaks kehtestas Euroopa põhjalikud ekspordipiirangud energiatööstusega seotud tehnikale, tehnoloogiale ja teenustele. Samas teatas Venemaa, et vähendab naftatootmist 500 000 barreli võrra päevas ehk umbes 5% toodangust, ehk piirangutel tundub mõju siiski olevat.

IEA hinnangul ületab aasta esimesel kuuel kuul ülemaailmne naftapakkumine nõudluse, kuid tasakaal võib nõudluse taastudes kiiresti muutuda. 2023. aasta prognoosi kohaselt on see 101,9 miljonit barrelit päevas, mis on 200 000 barreli võrra rohkem kui jaanuari aruandes. See tõstab 2023. aasta prognoosi 2 miljoni barrelini päevas üle 2022. aasta arvu, mis on selge tõdemus, et maailma isu toornafta järele kasvab jätkuvalt vaatamata valitsuste püüdlustele toetada üleminekut fossiilkütustelt keskkonnasõbralikumate alternatiivide poole.