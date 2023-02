Kultuuriranits pakub õpilastele imelisi elamusi

Kultuuriranitsa programmi kutsus ellu Kaja Kallase esimene valitsus ning see alustas 2022. aastal eesmärgiga võimaldada lastel ja noortel külastada õppeprogrammi osana teatrietendusi, muuseume, kinoseansse, kontserte või kõike muud, mida kultuurivaldkonnas huvitavat leida võib ja mis koolielu põnevamaks muudab.

Tingimused on lihtsad: raha võib kasutada nii piletite ostmiseks kui ka näiteks eriprogrammi tellimiseks ja kui jagub, siis ka sõidukuludeks. Haridusasutustel on üsna vabad käed otsustamaks, mida selle programmi sees ette võiks võtta. Loodetavasti leiab toetus eesmärgipärast kasutamist.

Kui Kultuuriministeerium viis pool aastat pärast selle rakendumist läbi esimese tagasisideküsitluse ranitsa programmi kohta, võis juba näha koolide esimesi eelistusi. Toetusmeede avati 2022. aastal miljonieurose eelarvega, mis tähendas keskmiselt 7,61 eurot õpilase kohta. Arvestati ka hajaasustuse koefitsienti ehk keskustest kaugemal asuvad õppeasutused said kasutada pisut suurema summa.

Praeguseks on Kultuuriranitsa maht kasvanud kokku 1,5 miljonit, mis on tõstnud summa põhikooli õpilase kohta keskmiselt 11 euroni. Kultuuriranitsaks ettenähtud raha on siiani enim kasutatud muuseumikülastusteks, seejärel teatrietendusteks ja nende järel kinoseanssideks ning kontsertideks.