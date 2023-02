Koduotsija dilemma: tunniajane töölesõit või viis korda kallim kinnisvara

Kinnisvara24 tegevjuhi Urmas Uibomäe sõnul on koduotsijate harjumused muutunud ja täna ollakse valiku ees, kas riskida aina suurenevate laenumaksetega või teha mõningad järeleandmised ning kolida linnast välja. „Näeme, et ka portaali otsingumootoris on piirkonna valik aina tihedamini Tallinna pealt Harjumaa peale laiendatud ja sagemini avatakse just Tallinnast väljaspool asuva kinnisvara kuulutusi,“ lisas ta.

Euribori kasvu pidurdumist ei ole Euroopa Keskpanga intressitõusude jätkumisel veel oodata. Seetõttu on koduotsijad olukorras, kus võrreldes laenumaksega, on soodsam arvestada hommikul pikema töölesõidu ajaga ja vaadata kinnisvara hoopis paarkümmend kilomeetrit pealinnast eemale.

Kui Tallinna elukondliku kinnisvara keskmine ruutmeetri hind on 3282 eurot, siis näiteks Loksal, mis asub Tallinnast vaid tunniajase autosõidu kaugusel, leiab kodu pea viis korda odavamalt ehk keskmise ruutmeetri hinnaga 663 eurot. Ka Tallinna külje all asuvas Saue ja Kose vallas, kus kinnisvara on müügiks keskmise ruutmeetri hinnaga 1390 kuni 1486 eurot, avanevad koduotsijatele üle kahe korra soodsamad valikud kui pealinnas.

Kuigi Tallinnas moodustavad suure osa kuulutustest uusarendused, siis isegi uusarendused välja jättes, jääb Tallinna ruutmeetrihind üle 3000 euro ringi. Uibomäe sõnul on sarnaselt Tallinnale ka lähivaldades tulnud müüki palju uusarendusi ja välja on kujunenud ka väga hea ühistranspordiühendus. „Bussi või rongiga liikudes saab kesklinna vaid paarikümne minutiga, mistõttu võib see kulusid kärpivale perele heaks alternatiiviks olla,“ lisas ta.

Näiteks Raasikul ja Paldiskis on hinnad 2,6 korda soodsamad ja Tallinna kesklinn on samal ajal mugavalt vaid rongisõidu kaugusel. „Miks mitte alustada tööpäeva juba rongi peal ja seeläbi hoida kokku nii aega kui raha,“ sõnas Uibomäe.

Kinnisvaraportaalis Kinnisvara24 on kokku 15 054 kuulutust, millest elukondliku kinnisvara kuulutusi on 9634, moodustades kõigist portaali pakkumistest 64%. Elukondlikust kinnisvarast 80% moodustavad müügipakkumised.