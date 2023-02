Teenid Eesti keskmist? Vaata, millise hinnaga saaksid täna autot liisida

Keskmise sissetulekuga eestlase jaoks muutub uue auto ostmine üha keerulisemaks. Jõudsalt on kasvanud nii sõidukite hinnad, aga ka soodsama hinnaklassi mudelite valik aina väheneb. Mullu kallinesid uued autod keskmiselt 10 aga kohati kuni 43 protsenti, mis osade mudelite puhul tähendas 10 000 euro suurust hinnatõusu.

Eestis osteti läinud aastal kokku 20 426 uut sõiduautot ehk see võimalus oli vaid 2,4 protsendil tööealisel elanikul. Neist sõidukitest 73% osteti liisinguga. Seega saavad uut autot lubada vähesed. Suurem osa autohuvilistest peavad leidma endale sobiva sõiduvahendi kasutatud autode hulgast.

Kas aga keskmist palka (netosissetulek umbes 1370 eurot) teeniv töötaja saaks täna endale liisida Eesti kõige populaarsemat autot Toyota RAV4? Just selle uue mudeli ostmist finantseeris Coop Panga Liising eelmisel aastal kõige rohkem. Antud linnamaasturi odavaim versioon maksab umbes 32 000 eurot.

RAV4 kasutusrendi orienteeruv kuumakse on 390 eurot (sissemaks 10%, liisinguperiood 5 aastat, auto jääkmaksumus 30%), millele lisanduvad liiklus- ja kaskokindlustusmaksed aastas kokku umbes 500-600 eurot. Euribori tõus kergitas sellise auto liisingu kuumakset suhteliselt vähe, umbes 30 eurot. Kuid lisaks neile väljaminekutele tuleb arvestada ka kütuse- ja hoolduskuluga. Seega võtab uue Toyota linnamaasturi kasutamine pere eelarvest üle 500 euro kuus.

Juhul, kui keskmise sissetulekuga inimesel ei ole ühtegi eluasemelaenu- või muud krediidikohustust, siis tema maksevõime justkui võimaldaks sellist liisingumakset. Iseküsimus, kas antud kulutus on tema sissetuleku juures mõistlik. Alati tasuks mõelda ka sellele, et vajaduse tekkimisel jääks võimalus võtta ka teisi finantskohustusi.

Reeglina saab neile inimestele liisingu saamisel takistuseks juba olemasolev eluasemelaenukohustus. Juhul, kui peres on kaks keskmist palka teenivat inimest, siis on olemas märksa parem väljavaade auto soetamiseks. Sõidukit liisides tuleks lähtuda, et rahaliste kohustuste osakaal ei ületaks 40% sissetuleku(te)st.