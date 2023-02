Siret Tuula jagas eile oma sotsiaalmeedias, et Bolt Drive kuvab erinevatel inimestel erinevat hinda, kuigi asukoht on sama. Ühel kliendil oli kõige odavam auto 0,13 eurot minuti kohta, teisel aga 0,14 eurot. Tuulal näitas soodsaima auto hinnaks 0,15 eurot minuti kohta.

Samuti juhtis ta tähelepanu Bolt Drive´i kasutajatingimustele, kus on toodud, et ettevõttel õigus omal äranägemisel kehtestada teenuste krediidilimiit ning on ainuõigus muuta seda tingimusel, et need muudatused on põhjendatud ning sellest teavitatakse klienti.