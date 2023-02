Leedu Delfi: Euroopa Liidu finantsasutused pole Venemaa keskpanga reserve leidnud

Kui Euroopa ametnikud kinnitavad, et Venemaa föderatsiooni 300 miljardi euro väärtuses reserve on blokeeritud, siis Leedu Delfi selgitas, et vara pole suudetud leida. EL-i ametnikud ja Balti riikide juhid kavatsevad raha kasutada Ukraina taastamiseks, kuid rahvusvaheline õigus ei võimalda seda.