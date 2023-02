Tarbijad ootavad uuelt Riigikogult taastuvenergiatasude reformi

Taastuvenergia toetuste rahastamine tarbijate poolt riivab ühiskondlikku õiglustunnet. Need toetused põhinevad eeldusel, et taastuvatest allikatest toodetud energia ei ole konkurentsivõimeline turuhinnaga, samas energiakandjate hinnatõus on tekitanud olukorra, kus taastuvenergia kulud on võimalik turult tagasi teenida. CO2 kvoodihind on tõusnud äärmiselt kõrgeks, mis omakorda suurendab fossiilkütustest toodetud elektrienergia hinda börsil ja seeläbi tihti ka taastuvenergia müügi tulu elektribörsil. Eelnevalt kirjeldatud olukorras tarbijalt täiendavate tasude nõudmine, mis suurendab niigi kõrget taastuvenergia tootjate kasumit toob ainult kaasa negatiivseid emotsioone taastuvenergia tootjate osas. Samas laekub riigieelarvesse sadu miljoneid CO2 tasusid elektrihinnalt ja ka CO2 kvootide müügist, mis pakub piisavalt katet taastuvenergia tasude otsemaksmiseks eelarvest. Hetkel toimub ringmäng, kus tarbija maksab elektrihinnalt aktsiisi, käibemaksu ja taastuvenergia tasusid ning riik samas hüvitab osaliselt kodanike elektriarveid oma eelarvest.

Juba 2021. a enne energiakriisi algust tegi Konkurentsiamet ettepaneku üle minna turupõhisele lahendusele ja kaotada järk-järgult taastuvenergia toetused. Amet on möönnud tänaste tasude ülemäärasust. Euroopa Komisjon eeldas juba 2014. a, et ajavahemikul 2020–2030 hakkavad taastuvad energiaallikad saavutama konkurentsivõimet turuga ja taastuvenergia tootmiskulud vähenevad, mis tähendab, et riigiabi andmine tuleks järk-järgult ära lõpetada. Turupõhisele lahendusele üleminekuks loodi 2021.a praegune vähepakkumiste põhine toetuste jagamise skeem. Soome, Taani ja Leedu praktikast on näiteid, kus vähempakkumisi on võidetud 0-euroste pakkumistega, mis annavad tõestust, et taastuvenergia tootmisseadmete rajamiseks ei ole riiklikud toetused vajalikud ning toetuste riigieelarve kanda võtmine oleks ajutine meede. Taastuvenergia tasude riigieelarvest maksmine tagab raskel majanduslikul ajal kohustuste vähenemise tarbijatel ja ettevõtjatel, samas on tegemist toetusega, mis ei jää pikalt riiki koormama. Elanikud ja ettevõtted vajavad leevendust aga kohe. Lisaks suurendab taastuvenergia tasu riigieelarvest maksmine Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse motivatsiooni hoida taastuvenergia toetused sedavõrd madalana kui praktiliselt vajalik ja võimalik.