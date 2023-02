Harju Elekter teenis ajaloo esimese aastakahjumi

Harju Elektri neljandat kvartalit ja aastat ilmestab rekordiline müügitulu, mis kasvas eelnevate perioodide võrdluses ligi 15%. Aastane müügitulu 175,3 (2021: 152,8) miljonit eurot ületab eelmisel aastal saavutatud kontserni käiberekordi. Müügimahtude kasvu on toetanud püsivad kliendisuhted, mis põhinevad pikaajalisel usaldusväärsel koostööl, märgib juhatus. Neljanda kvartali müügitulu kerkis aastavõrdluses 14,7% 49,9 miljoni euroni.

„Sisendhindade tõusu ning tarneahelate probleemide tõttu tuli kontsernil esimesel poolaastal kriitiliselt ümber hinnata käimasolevad tööd ning sõlmitud kokkulepped eesootavateks perioodideks. Mitmed lõppenud projektid osutusid kulude kasvu tõttu esialgsest planeeritust keerukamaks ja kahjumlikuks, mida omakorda võimendasid tarneraskustest tingitud ebaefektiivsus,“ märgib juhatus. Teisel poolaastal oli tulenevalt vaidlusest tähelepanu all tütarettevõtte Energo Veritas OÜ finantsseis, mille raames hinnati alla ettevõte firmaväärtus ja varud.

„2023. aastaks oleme ladunud tugeva vundamendi ning jätkame ühtsena toimiva Harju Elekter kontserni loomist. Meil on kaasaegsed tehased ning nende sisseseade Eestis, Soomes, Leedus ja Rootsis. Västeråsis valmis aasta lõpus uus 6300 m² suurune tootmishoone, mis on värskeimaks täienduseks meie tööstuskinnisvara portfellis. Kaasaegse tehase valmimisega otsustasime Rootsi tütarettevõtte erinevad üksused koondada Västeråsi, et tagada kokkuhoid ning ühtsem ja tugevam kohalik üksus,“ märgib juhatus.