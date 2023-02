Tänasest muutus osaliselt Vene tulude maksustamise kord

1) Kui nimekirja riigi (nt Venemaa) juriidiline isik on Eesti residentidest füüsilise isiku kontrolli all, maksustatakse selle isiku tulu Eesti omaniku käes jooksvalt, sõltumata sellest, kas see juriidiline isik on oma kasumit maksumaksjale jaotanud või mitte. Nii peab Eesti residendist füüsiline isik, kes omab üle 50% Vene äriühingust, kajastama oma 2023. aasta tuludeklaratsiooniga ka Vene ühingu kasumit, ja sellelt arvestatud maksud ära maksma.