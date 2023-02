Märgiline päev! Tallink jõudis tagasi kasumisse, reisijate arv pea kahekordistus, kuid dividende ei saa

Olukorra teeb investori jaoks eriti meeldivaks tõsiasi, et 2021. aastal teenis kontsern 56,6 miljonit eurot puhaskahjumit. Koroonapiirangute kadumine on andnud ettevõttele aga uue kursi. 2022. aastal reisijate arv peaaegu kahekordistus, kerkides koguni 5,5 miljoni reisijani, ning veetud kaubaühikute maht suurenes võrreldes eelneva aastaga samuti 11% võrra.

Kõik eelpoolnimetatu aitas kontsernil saavutada aasta lõpuks positiivse majandustulemuse, ühtekokku 13,9 miljonit eurot puhaskasumit. Kasum aktsia kohta küündis 0,019 eurosendini. Siiski otsustas ettevõte, et tulenevalt keerulisest tegevuskeskkonnast ning ettevõtte pikaajalisi huve arvestades dividende välja ei maksta.

„Meil oli kindel usk 2022. aasta alguses, et eelolev aasta toob kaasa kiire äritegevuse taastumise ja suurenenud stabiilsuse võrreldes eelnevate aastatega. See usk sai mõistagi suure hoobi peaaegu aasta tagasi, kui 24. veebruaril puhkes Euroopas sõda,“ ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene. Ta lisas, et sõja tõttu puhkenud humanitaarkriisis oli Tallinkil võimalik pakkuda tuge mitte ainult Eesti valitsusele, vaid lisaks ka mitme teise Euroopa riigi valitsustele. Majutusteenuse lepingud aitasid mitmel moel ka neid endid, hoides laevad töös ajal, mil osad neist oleksid vastasel juhul võinud kai ääres tööta seista.