Estonian Cell peatab kõrgete energiahindade tõttu taas tehase töö

„Seisak on tingitud eeskätt energiakandjate hinnatõusuga seotud kõrgest omahinnast, millisega on tihedas rahvusvahelise konkurentsis keeruline toodangut müüa. Esialgu oleme kavatsenud tehase uuesti käivitada 6. märtsist,“ ütles Lahe. Esmakordselt seiskas Estonian Cell tehase töö kaheks nädalaks 2022. aasta lõpus.

Tehase raskused algasid eelmise aasta augustis, mil elektri- ja gaasihinnad sõna otseses mõttes taevasse kerkisid. „Ettevõtte maksis 2022. aastal energia eest kokku üle 44 miljoni euro. Kriisieelsetel aastatel oli energiakulu suurusjärgus 17 miljonit eurot. Aasta keskmisena moodustasid energiakulud 43% tootmiskuludest. Kuna ettevõte konkureerib energiapuiduga, siis kasvas oluliselt ka puidukulu. Ehkki hinnad on tasapisi langenud, ei ole konkurentsipilt muutunud,“ selgitas Lahe raskuste põhjuseid.

Teadupärast on Eesti üks väheseid riike, kes on välistanud suurtööstusele energiasõja taustal ajutiste toetusmeetmete kehtestamise. „Isegi meist väiksema üldise toetusmääraga Rootsi eraldas 2022. aasta lõpus 214 miljonit eurot just energiaintensiivse tööstuse toetuseks. Teistest riikidest erinevate mängureeglitega ei ole meil võimalik võrdväärselt konkurentsis püsida,“ sõnas Lahe.