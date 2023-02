OTSEPILT | Eesti Panga seminar: ettevõtted ja inimesed kohanevad kõrgemate intressimääradega

Kuigi euroala keskpankade sammud kiire hinnatõusu ohjeldamiseks on muutnud laenu saamise kallimaks, on inimeste ja ettevõtete laenuvõime püsinud hea. Pangahoiuste kidur kasv ja keskpankade intressimäärade tõus on pannud aga pankasid tõstma ka tähtajaliste hoiuste intressimäärasid, mille edasine tõus oleneb ka pangaklientide endi valikutest.

Euroopa Keskpanga rahapoliitika karmistamine on tõstnud laenuintresse ja aeglustanud laenukasvu nii Eestis kui ka mujal euroalal. See on ka intressimäärade tõstmise eesmärk, et sellega kiiret üldist hinnakasvu aeglustada. Uute laenude puhul on intressimäärade tõus olnud kogu euroalal suhteliselt ühetaoline – majapidamistele ja ettevõtetele väljastatud uute laenude intressimäärad on 2-3 protsendipunkti kõrgemad kui aasta varem. Eesti ettevõtted ja majapidamised võitsid madalate intressimäärade perioodil märkimisväärselt, kasutades euriboriga seotud ujuva intressimääraga laene. Nüüd kanduvad aga kõrgemad intressimäärad varem laenu võtnute laenuteenindamise kuludesse väga kiiresti üle. See on suurendanud inimeste soovi varem võetud laenude intressimarginaali alla kaubelda, mistõttu on kasvanud laenulepingumuudatuste ja refinantseerimiste arv.