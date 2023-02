Aafrikas autodele „rendi, et osta“ teenust pakkuv idu kaasas investoritelt üüratu summa raha

Kokku kaasas Planet42 seega 2022. aastal 100 miljonit dollarit, teatas ettevõte. Planet42 missioon on võimaldada inimestele isiklikku sõiduvahendit riikides, kus majandus on kiiresti arenemas, kuid kuhu tavapangandus kas ei küündi või ei anna auto ostuks laenu. Nende sõnul Lõuna-Aafrikas jätavad pangad 10-st liisingutaotlusest rahuldamata kuni 9.

Tegevjuhi Eerik Oja sõnul on idusektoris raha kaasamine paljude ettevõtete jaoks varasemast keerulisem, aga kuna Planet42 on näidanud toimiva ärimudeli kiiret kasvu, on ettevõte nii rahvusvaheliste institutsionaalsete kui ka erainvestorite jaoks jätkuvalt atraktiivne. „Küllap aitab ka see, et sihtturgude tõttu ei mõjuta meie äritegevust oluliselt Euroopa julgeolekuolukord, energiahinnad või finantsturgude ebastabiilsus,“ lisas Oja.