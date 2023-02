Paavo Nõgene kasumis Tallinki aasta järel: ma ei julge enam kunagi öelda, et hullemaks minna ei saa

„Mida ma sellest kriisist olen õppinud ja ütlesin seda ka oma kolleegidele aasta lõpus, et ma ei ütle teile enam mitte kunagi, et hullemaks minna ei saa. Ma tõesti arvasin, et COVID on see kõige hullem. 2021. aasta lõpus ütlesin kolleegidele, et enam hullemaks minna ei saa, aga 24. veebruar algas sõda ja sai minna hullemaks,“ sõnas Nõgene, kes on Tallinkit juhtinud alates 2018. aasta kevadest.

„Aga mis ma saan öelda, need kolm aastat on Tallinki tiimi karastanud. Mul on väga hea meeskond-naiskond, kes aitavad seda ettevõtet nii kriisidest läbi vedada kui taas õigele teele viia. Ma olen täiesti veendunud, et mis iganes kriisid meid veel ees ootavad, siis viimase kolme aasta kogemus aitab meid ka järgnevatest (kriisidest - toim) läbi viia. Tallink on muutunud oluliselt efektiivsemaks, Tallink on oluliselt paindlikum, kiirem. Nii et loodame pigem, et ei lähe hullemaks. Aga kas saab minna veel hullemaks? Ilmselt saab, aga ärme taha seda. Pigem püüaksime nendest kriisidest läbi tulla.“