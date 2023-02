KUULA SAADET | Innovaatika: Netiamet viib uuel moel kokku kaugtöö otsijad ja selle pakkujad

Netiameti tegevjuht Karel Tallermaa ütleb, et USA näitel on kolme viimase aasta erinevus see, et kaugtööd tegevate inimeste hulk on neljakordistunud. Tervelt viiendik tööealistest inimestest ei soovi olla tööd pakkuva ettevõttega seotud muul moel kui tööleping ja reaalselt tehtav töö. Pole vaja töökohta, suvepäevi ega iganädalasi näost näkku koosolekuid.

„Netiamet ongi võtnud käsile selle väga konkreetse niši tööturust: kaugtöö otsijad ja selle pakkujad. Kui me Netiamet.ee avalikuks tegime, siis tööotsijad leidsid meid kiiresti üles. Hetkel oleme aga selles faasis, kus teeme tööpakkujate hulgas teavitustööd, et mida Netiamet neile meiega liitudes pakub. IT-sektori ettevõtted või uuema generatsiooni start-up’id on kaugtööga rohkem harjunud, kuid ka väga paljud muude alade tööpakkujad vajavad aina rohkem teadmisi, kuidas kaugtööga tegeleda. Muul juhul on neil raske praegusel tööturul üldse konkureerida,“ mainib Tallermaa.

Nii on Netiamet töötamas välja paljusid tööriistu, millega tööandjad saavad oma kaugtöö tegijaid ajaliselt ja töö efektiivsuse mõttes kontrollida ning juhtida. Kuid fakt on see, et kaugtöö ei ole enam lihtsalt boonus heale töötajale, tegemist on valdkonnaga, mis kasvab ja mille puhul on isegi võimalik näha suuremat produktiivsust ühe töötaja kohta.

„Tööandja seisukohalt saab siin näha ka muid kokkuhoiukohti, nagu väiksem kontor, väiksemad püsikulud ja nii edasi. Kuid uues olukorras peab oskama inimesi õigesti juhtida ja motiveerida. Nii ongi Netiamet pakkumas ettevõtetele ka mentorlust, et kuidas kaugtööd õigesti korraldada. Me tahame olla oma partneritele tervikuna olemas kogu värbamisprotsessi ajal, aga ka hilisema töötegemise ja selle tulemuste mõõtmise ajal,“ lisab Tallermaa.

Pikemalt kuula Netiameti pakutavatest toodetest ja kaugtöö olemusest juba „Innovaatika“ viimasest saatest!