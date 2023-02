Uus rakendus võimaldab inimestel raha teenida kodus valmistatud toiduga. PTA: tegevus peab olema registreeritud

Kook Foodi tegevjuhi Silver Vahuri sõnul on nende äpp loodud kodukokale, kes soovib omavalmistatud kodust toitu pakkuda oma naabruskonnas müügiks. Tegemist võib olla spetsiaalselt müügiks valmistatud koduse toidu või erinevate pagaritoodetega. „Kook Food annab võimaluse leida hea kodune toit endast vaid sadade meetrite kauguselt, et saaks ise järgi jalutada ja kohe süüa saada ilma, et peaks tasuma transpordi eest,“ selgitas Vahur. Lisaks aitab ettevõtmine lõpetada toidu raiskamist.

Toidu hinna määrab pakkuja tulenevalt toormaterjali hinnast ja ajakulust või siis on sümboolne. Hind võib olla ka 0 eurot. „Kook Food aitab hea meelega abivajajat, kui selleks võimalus on. Meie leiame, et igal äril peab olema ka heategevuslik osa ja võimalus toitu tasuta pakkuda, just selleks loodud ongi.“