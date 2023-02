Kristiine keskuse liftid ja eskalaatorid hakkavad töötama päikeseenergial

„Päikesepaneelide paigaldus ja ühendamine on tänaseks Kristiine keskuse katusel lõpetatud. Esimeste päikeseliste ilmadega on päikesepark juba elektrit ka tootnud ning oma täisvõimsuse saavutab päikesejaam suvekuudel. Kokku on päikesepaneele keskuse katusel 630, mille hinnanguline kogutoodang aastas on 250 MWh, mis moodustab ligi 5% keskuse üldalade elektritarbimisest,“ lausus Kristiine ja Rocca al Mare keskuste juht Kristjan Maaroos.

Juht lisas, et päikesepargi hinnanguline CO 2 emissiooni vähenemine on 200 tonni aastas. „Keskuste omanikfirma Cityconi strateegia on muuta kõik ettevõtte haldusalas olevad kaubanduskeskused süsinikneutraalseteks 2030. aastaks. Investeeringu abil töötavad edaspidi kõik Kristiine keskuse liftid ja eskalaatorid päikeseenergial. Elektri kõrgtootmise ajal suunatakse liftide ja eskalaatorite käivitamisest üle jääv elekter jahutusseadmetesse ning ajal, mil päikeseenergia toodang on madalam, kasutame võrgust ostetavat roheenergiat. Arvestuslikult katab siiski päikeseenergia aastane toodang kogu liftide ja eskalaatorite elektritarbimise aasta lõikes ära,“ selgitas Maaroos.

Päikesepargi rajamine on osa Cityconi kontserni energia säästmise paketist

Kristiine ja Rocca al Mare keskuste juhi sõnul on keskustes kasutusele võetud mitmeid energiasäästu meetmeid. „Seoses kõrgete energiahindade ja üldise energia kokkuhoiu vajadusega oleme Cityconi kontsernis ja eraldi ka Kristiine ja Rocca al Mare keskustes võtnud kasutusele energia säästmise meetmete paketi. Alates eelmise aasta maist põhineb keskuste ventilatsiooni- ja jahutussüsteem targal juhtimisel - eesmärgiks on optimeerida energia kasutamist. Suvel muutub väga oluliseks jahutuse tark juhtimine, kuna just jahutus neelab enim energiat. Ilmselt peavad meie külastajad ja üürnikud leppima paar kraadi soojema temperatuuriga keskuses kui eelmistel suvedel, kuid säilitame kindlasti hea sisekliima,“ tõi Maaroos esile.