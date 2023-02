Kauaoodatud samm. Wolt laienes uude linna

„Seni on Eesti erinevate linnade elanikud meie teenuse hästi vastu võtnud ja see annab Woltile kindluse laieneda Tallinna, Tartu, Pärnu ja Narva kõrval nüüd Viljandisse ning tulevikus ka teistesse Eesti linnadesse. Aastate jooksul oleme Viljandi kohta palju küsimusi ja sooviavaldusi saanud, seega on meil on väga hea meel oma teenust nüüd sealsetele inimestele pakkuda,“ märkis Ristal.

Ristali sõnul on siiski veel vara kõiki partnereid välja hõigata, sest läbirääkimised käivad. „Küll aga on meil hea meel teatada, et Wolti kaudu saab hakata tellima suurepäraseid teoseid Rahva Raamatust ja VLND burgereid. Muide, Wolti kliendid armastavad eriliselt just burgereid. Meie 2022. aasta tellimuste kokkuvõte näitab, et burger, banaan ja frititud kana on toidutellimuste esikolmik,“ avaldas ta.