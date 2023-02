Soomlased kasutavad odavama hinnaga lõhe ostmiseks nutikat skeemi. Jaeketid on pahased

Kõrge kala hind paneb inimesi mõtlema välja viise, kuidas osta kala võimalikult odava hinnaga. Nii on tekkinud Helsingis komme osta ohtralt lõhet hoopis salatiletist. Pole ka ime, sest hinnavahe on märgatav: kui K-Supermarketis on kalaletis lõhe kilohind 24,95 eurot, siis salatiletist saab seda 17,90-eurose kilohinnaga.