Eesti tippjuhid soovinuks valitsuselt suuremat kulude kärpimist

„Eesti tippjuhid on rahul valitsuse tegevustega riigikaitse ja riikliku julgeoleku teemadega tegelemisel,“ rääkis PwC Eesti juhtivpartner Teet Tender. „Enam kui 78% tippjuhtidest vastas, et valitsuse tegevused antud valdkonnas on viimase aasta jooksul olnud vähemalt küllaltki tõhusad.“