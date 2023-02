KASULIK | Nipid, mis aitavad tõsta välja üüritava kinnisvara hinda kõige enam kergitada

Uus Maa Maakri büroo kutselise kinnisvaramaakleri Anneli Lindemanni sõnul on üürimise eesmärgil soetatud kinnisvara puhul väga oluline selle seisukord, sest sellest sõltub nii üürihind kui ka sobiva üürniku leidmise kiirus. „Väsinud ja kulunud välimusega kinnisvara üürimine võib osutuda aeganõudvaks, sest üürnikud eelistavad korralikku, puhast, murevaba ja pigem kaasaegset üüripinda. Tõenäolisemalt peatuvad üürnikud heas seisukorras mugavustega üüripinnal ka kauem,“ lausus Lindemann.

Kutselise kinnisvaramaakleri sõnul on kaks peamist suunda, kuidas üürikinnisvara väärtust tõsta – pisiparandused või täielik uuendus. „Vahel piisab vaid seinte värvimisest ja korralikust suurpuhastusest, et luua üüripinnal värskem ilme. See-eest teinekord tuleb teha suurem investeering, näiteks vahetada välja põrand, köögimööbel või remontida vannituba,“ kirjeldas Lindemann. Ta lisas, et päris kodu tunnet aitavad üüripinnal luua ka emotsiooni tekitavad läbimõeldud sisekujunduslikud elemendid.