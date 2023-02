Suurettevõtja Neinar Seli: majanduses on näha peataolekut, paljud ärid on müügis

„Kõik otsivad ilmselt oma tegevusele varakult lahendusi või on igaühel ka omad põhjused taga. Kindlasti on üheks põhjuseks see, et laenuintresside tõus sunnib oma majandusotsuseid ümber vaatama, nii inimestel kui ka ettevõtetel,“ märkis Seli. Pakkumisel on tema sõnul nii hotelle kui ka teisi ettevõtteid.

Turul ollakse tema sõnul aga äraootaval seisukohal ning keegi ei kiirusta tehingut tegema. Järgmised paar kuud võivad olukorda aga muuta. Endiselt jäävad tema sõnul toimuma tehingud, mis aitavad ettevõtet paremaks või efektiivsemaks muuta.

Seli sõnul näitab lihtne arvutus, et euribori 1% tõusuga tuleb 10 miljardi euro suuruse kodulaenu portfelli puhul Eesti inimestelt kokku korjata 100 miljonit eurot ning kuna praegu on euribor üle 3%, tähendab see aastas rohkem kui 300 miljonit eurot. „See jätab ilmselt jälje,“ märkis Seli, andes mõista, et veel karmimaks võib olukord minna kevadel.

Seli sõnul on nende kontsern Estiko Grupp toimetanud ise konservatiivselt ning laenuportfell on väike. „On selline ütlus, et tark teeb äri võõra rahaga, loll teeb oma rahaga. Kumb siis täna kasulikum on, ei tea. Eks igaüks võib ise otsida. Meie oleme oma rahaga äri tegijad,“ ütles Seli.

Valdusfirmal Estiko Grupp oli 2021. aasta lõpus varasid 111 miljoni euro eest, millest võõrkapitaliga oli rahastatud ligi 42%.

Estiko Grupi ettevõtted tegutsevad kolmel peamisel tegevusalal: Pakendite ja pakkematerjalide tootmine (AS Estiko-Plastar) Kinnisvara arendamine ja haldamine (Tartus: TASKU Keskus koos bussijaamaga, Kesklinna keskus, Sisustus E Kaubamaja, Tähe tn 4 büroohoone jm) Energia tootmine taastuvatest allikatest ja energia vahendusmüük. OÜ Estiko Energia tegeleb Raadi lennuväljale päikeseelektrijaama rajamisega. 2021. aasta müügitulu ulatus 49 miljoni euroni ning kasumit teeniti 4,6 miljonit eurot.

Kui Seli ehitab, tuleb majanduskriis

Seli sõnul on ehitajad öelnud, et tema tegutsemise järgi saab ennustada majanduskriisi. „Kas Seli hakkab ehitama või ei hakka. Kui hakkab, tuleb järelikult majanduskriis,“ naljatles Seli.

Plasku keskust hakati Tartusse ehitama Vene kriisi ajal aastatel 1997–1998. „Sama oli ka järgmise projekti ehk Tasku keskusega. 2008 oli kõik veel ilus, hinnad olid üleval nagu ka praegu. Ehitushinnad läksid nii eest ära, et ükski kokkulepe ei pidanud ja kõik hanked läksid lõhki,“ meenutas Seli.