Freedom Finance Europe'i energiaaktsiate prognoos

Juhul kui energiakriis osutub esialgu arvatust leebemaks, on võimalik, et 2023. aastal võib investorite usaldus energiaaktsiate vastu kasvada, seda eriti Euroopas. Sellele võivad kaasa aidata valitsuse suurem toetus taastuvatele energiaallikatele, tehnoloogia areng ja üldine üleminek säästvatele energiaallikatele. Siiski on oluline märkida, et energiaturg on dünaamiline ning seotud mitmesuguste riskide ja ebakindlate kohtadega.

Euroopa suured naftaettevõtted kauplevad USA suuremate ettevõtetega võrreldes allahindlusega. Erisust võib seletada asjaoluga, et 1) ajalooliselt on USA töösturid olnud rohkem aktsionäridele orienteeritud ning on aktsionäridele paremaid tulemusi toonud; 2) ESG-tung on Euroopas kõvasti tugevam olnud. Tulu ei ole alati investorite prioriteet olnud; 3) USA suured naftaettevõtted keskenduvad nafta ja maagaasi uurimisele ja tootmisele ning ei hajutu energia ülemineku tõttu kõigisse valdkondadesse. Siiski on energia üleminek äärmiselt põnev nähtus, mis loob palju uusi võimalusi (taastuv- ja fossiilenergia).

Energiaaktsiad võivad 2023. aastal taas etteotsa jõuda, sest nende müügi- ja tuluprognoosid on kõige kõrgemad. Maagaasi hinnad näivad hetkel Euroopa talvise soojuse tõttu „pehmed“, ent tuleb rõhutada tõsiasja, et USA ei toeta enam strateegilisest naftareservist saadava tuluga toornafta hindu. Seega on käes aeg, kus hooajaline nõudlus toornafta hindu tõstma hakkama peab.