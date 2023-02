Investorid jagunevad kaheks. Kas käesoleva aasta börsirallil võib olla kriips peal?

USA aktsiad - eriti tehnoloogiaaktsiad - kukuvad kiiresti, kuna nende kasvu kiirus sõltub otseselt laenurahast. Uued negatiivsed vaated keskpanga intressitõusule on sundinud investoreid taas olukorda ümber hindama.

Yahoo finance vahendab, et praegune majandustsükkel on liikunud nii kiiresti ja nii tundmatule territooriumile, et investorite vahel on tekkinud erimeelsused. Tehnilised kauplejad näevad tõusu jätkumist, viidates globaalsete indeksite ja suurte USA sektorite graafikutele, mis mis on teinud järjest uusi tippe möödunud aasta lõpust alates.

Osad makroinvestorid näevad käesoleva aasta hüppelist kasvu ei millegi muu kui YOLO (elame ainult korra) liikumisena, ning usuvad, et varsti tabab meid valus kukkumine, kuna tõus on olnud fiktiivne. Siiski jääb õhku alati võimalus, et võib-olla saavad majandusteadlased pärast kuudepikkust arutelu, kas tuleb kõva või pehme maandumine, jahmatava avastuse osaliseks, ning selgub, et turg jäi stabiilseks.

Callie Cox, USA eToro USA investeerimisanalüütik, täheldas klientidele saadetud märkuses, et kui vaadata Russell 3000, kus on USA väikese, keskmise ja suure kapitalisatsiooniga aktsiad, siis 44 50-st tänavu kõige parema tootlusega ettevõttest ei ole viimase 12 kuu jooksul kasumit teeninud. „See on kummaline, arvestades, et kõrgemad võlakirjade tootlused peaksid meelitama investoreid keskenduma kasumile ja rahavoogudele,“ märkis ta kirjas.

Cox kutsub investoreid üles ettevaatlikult tegutsema ja mitte jooksma tõusudele järele. „Kui intressimäärad on kõrged, on arukas keskenduda sellele, mis praegu raha teenib, hoides samal ajal oma pilk riskimaandamisel.“ Ta lisas, et pikaajalistel investoritel võib olla rohkem põhjendusi riskide võtmiseks, kuid nad peavad keskenduma kvaliteetsetele ettevõtetele, isegi kui need kvaliteetsed ettevõtted kuuluvad kasvukategooriatesse.