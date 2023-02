Pöörame Eesti uude energiaajastusse

Uus energia peab olema kõigile kättesaadav ja taskukohane - pinge olgu ikka seinas, mitte rahakotis. Sellest põhimõttest lähtudes on Alexela värskelt välja tulnud ka uut tüüpi energiapaketiga oma kodutarbijatele ja korteriühistutele, mis omamoodi jätkab riiklikku universaalteenust, kuid on sellest soodsam ja riskivabam kui börsipakett, samas saab sellest soovi korral kiirelt ja trahvivabalt väljuda.

Koostööd teeme ka ühistutega elektrilaadijate paigaldamiseks ja hooldamiseks ning erinevate ettevõtetega päikese ja tuuleparkide arendamiseks. Päikesepark võib tähendada ka paari päikesepaneeli ja tuulepark üht tuulikut, iga kliendi ootused ja võimalused on ju erinevad. Oluline on kaasamine ja mõistmine.

Alexela soovib maailma muuta. Oleme aru saanud, et see on võimalik vaid koostöös partnerite ja klientidega. Meil kõigil on ainulaadsed võimalused ja teadmised, neid liites saame kokku töötava mudeli ja pöörame koos Eesti uude energiaajastusse.