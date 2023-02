E-kaubanduse ekspert Karl Oskar Haak: Baltic e-Commerce Forum paneb ärile uue pilguga vaatama

Ajalooliselt on Eestis kõige populaarsemaks makselahenduseks olnud pangalink, mis viimastel aastatel on asendunud makse algatamise teenusega ehk makse toimub kahe Eesti panga vahel. Selle lahenduse miinusena saavad seda aga kasutada ainult need inimesed, kellel on pangakonto mõnes Eesti pangas. Seetõttu tuleks enda e-poe makselahenduste hulka lisada ka interneti kaardimakse – Mastercardi ning Visa deebet- ja krediitkaartidega maksmine internetis, mis võimaldab e-poes tasuda ka rahvusvahelistel klientidel.

Samuti on väga tähtis uute funktsionaalsuste lisamine. Kuna e-kaubanduse ja makselahenduste valdkond on arenenud väga kiiresti ning konkurents turul on tihe, siis ootavad kaupmehed teenusepakkujatelt pidevalt uute funktsionaalsuste arendamist. E-äri on laienenud uutesse valdkondadesse, mis vajavad mugavaid lahendusi – lihtsus, turvalisus, paindlikkus.

Teine oluline aspekt on pakkuda kaupmeestele tehnilist tuge. SEB-le on oluline, et kaupmeestel sujuks makselahenduse tehnilise integratsiooni tegemine ladusalt ja kõik nende küsimused saaksid vastuse.

Tulevikus muutub e-poes tasumine kliendi jaoks veel lihtsamaks. Järjest populaarsemaks on muutumas digitaalsed rahakotid, nagu Apple Pay ja Google Pay, ning nendega tasumine internetis. Samuti võib saada oluliseks ostleja äratundmine, mis tähendab, et klient ehk ostja ei peaks iga kord vaeva nägema tarne ja maksedetailide sisestamisega.

Kokkuvõttes tuleks kaupmehel kõigi tarbijate vajaduste katmisel pakkuda kolme makselahendust: makse algatamise teenust, interneti kaardimakset ning järelmaksu ja/või „osta kohe, maksa hiljem“ lahendust.

Mida tuleb nii ostjal kui ka kaupmehel jälgida seoses e-äri turvalisusega?

Kliendi vaatest on e-poodides oste tehes oluline veenduda, et veebileht on turvaline ja kaupu müüb legitiimne ettevõte. E-poe veebilehel peab kindlasti olema järgmine teave: ettevõtte kontaktandmed, nagu firma täielik nimi, registrikood, postiaadress, asukoha riik, e-posti aadress ja kontakttelefon. Samuti on oluline ostuprotsessi kirjeldus ja tingimused, kaupade ning teenuste tarne- ja tagastamistingimused ning kauba garantiitingimused, nagu ümbervahetamise ja tagastamise kord. E-poe turvalisust kontrollivad ka pangad, nii et kui veebilehel maksma minnes on näha, et makselahenduse pakkuja on SEB pank või mõni teine suurpank, siis võib veenduda, et tegu on korraliku kaupmehega. Ostjatele e-ostude tegemisel kindlustunde tagamiseks annab ka Eesti E-kaubanduse Liit kriteeriumitele vastavatele e-poodidele välja „Turvalise ostukoha“ usaldusmärgist.

Kaupmees peab lisaks muudele veebilehe turvanõuetele täiendavalt arvestama ka maksete kogumise süsteemiga – et tarbijalt kauplejale raha liikumine oleks kontrollitud, turvaline ja kiire. Usaldusväärsed maksete kogumise ettevõtted peavad vastama kõige rangematele turvastandarditele, näiteks peab neil olema maksekaardi andmeturbestandardi (Payment Card Industry Data Security Standard – PCI DSS) sertifikaat – nad peavad krüpteerima kaardiandmeid, testima oma lahendust, omama erinevaid juhtimisprotsesse jne. Näiteks SEB pank pakub e-äri makselahendust koostöös ettevõttega EveryPay, kellel on PCI DSS andmeturbestandardi kõige kõrgem sertifikaat. Makseid tegeva kliendi jaoks tähendab see näiteks seda, et kui ta salvestab enda kaardiandmed mõne SEB kaupmehe juures, siis tema kaardiandmed talletatakse turvaliselt EveryPay serveris. Kaupmees kaardiandmetele kunagi ligi ei pääse, vaid saab EveryPaylt makse token’i, mis salvestatakse kaupmehe veebipoes. Kliendi jaoks tähendab see, et iga järgneva makse korral ta kaardiandmeid enam sisestama ei pea ja saab makse lõpule viia kiiremalt ning mugavamalt. Seega on turvalisuse tagamiseks oluline, et kliendi kaardiandmete töötlemisega tegeleks sertifitseeritud makselahendusi pakkuv ettevõte, mitte e-pood ise.

Millised on teie ootused seoses Baltic e-Commerce Forumiga?

Kuna olen ise seotud e-kaubanduse konverentsi korraldamisega, siis minu ootus on see, et kõik külastajad leiaksid konverentsilt vähemalt ühe uue mõtte või nipi, mis aitaks neil teha enda äri kasumlikumalt, kasvatada kliendibaasi või automatiseerida protsesse.

Seminar ja konverents Baltic e-Commerce Forum 2023 toimub 14. märtsil 2023 Kultuurikatlas. Sündmus toob Tallinnasse uusimad e-kaubanduse tehnoloogiad ja trendid ning ka expo-ala, kus saab osa innovatsioonist ja tööriistadest. Vaata täpsemat programmi ja registreeri end osalema!