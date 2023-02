Suured käärid: iduettevõtete töötajad teenisid mullu kaks Eesti keskmist palka

Suurem osa ehk 61% iduettevõtete töötajatest on kõrgharidusega, omades kas bakalaureuse-, magistri- või doktorikraadi. Välismaalaste seas on kõrgharidusega töötajate osakaal keskmisest veelgi kõrgem, ulatudes 78%-ni. Välismaalastest 39% omab kas magistri- või doktorikraadi.

Eesti iduettevõtete töötajatest 60% on mehed ja 40% naised, kusjuures naiste osakaal on iduettevõtete töötajate hulgas viimastel aastatel järjest kasvanud paari protsendi võrra aastas. Iduettevõtte keskmine töötaja on ka üsna noor - 43% idufirmade töötajatest on vanuses 21-30 aastat ning 42% on vanuses 31-40 aastat, selgub Statistikaameti andmetest.