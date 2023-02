Autoekspert: sisepõlemismootoriga autod jäävad Eestis aastakümneteks domineerima

Euroopa Parlamendi otsus ei tähenda seda, et homsest peavad kõik hakkama sõitma kallite elektriautodega. See oli eelkõige suunis autotootjatele, et alates 2035. aastast ei saa nad Euroopa Liidus enam müüa süsinikheidetega uusi sõiduautosid ja väikeveokeid ning peavad oma tootmise ümber orienteeruma aku- ja kütuseelementsõidukitele. Sellega loodetakse panna Euroopa autotööstust kiiremini leidma uusi akutehnoloogia lahendusi, mis muudaks eurooplaste tuleviku saastevabaks. Samuti seati selle määrusega kohustus liikmesriikidele hakata nüüd kiiremas tempos ehitama laadimistaristuid.

Uue auto ostja vahetab 12 aasta jooksul sõidukit enamasti kaks kuni kolm korda. Seega saab kuni 2035. aastani sõita veel päris mitme sisepõlemismootorit omava uue autoga. Samas nii mõnedki tootjad on juba varem teatanud, et nad lõpetavad lähiaastatel sisepõlemismootorite arendustegevuse ning lähevad täielikult üle elektriautode tootmisele juba enne 2035. aastat. Fakt on see, et elektriautod saavad olema tulevikus meie kõigi liikumisvahendiks, kuid see üleminek ei toimu siiski üleöö.

Eesti registris on arvel üle 900 000 sõiduki ja keskmise auto vanus üle 10 aasta. Mullu osteti 20 426 uut sõiduautot ning nendest olid 3,4% elektriautod. Seega võtab ikka väga palju aega, kui kogu meie autopark on läinud täielikult üle elektrisõidukitele. Kasutatud autode turul jäävad bensiini- ja diiselmootoriga sõidukid domineerima veel aastakümneteks.

Meie inimeste maksevõime lihtsalt ei võimalda osta uut sõiduautot. Aastas saavad seda endale lubada vaid 2,4 protsenti tööealistest elanikest. Suuremale osale eestimaalastest on jõukohane omada 10 000–20 000 eurot maksvat kasutatud autot. Seega kolm või viis korda kallimad uued elektriautod ei mahu kuidagi nende vaatevälja. Selles osas pole muutust oodata, sest sõltumata mootori tüübist lähevad uued autod aina kallimaks.