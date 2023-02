Uskumatu heldus. Eestlased on Ukraina heaks annetanud ülisuure summa

Eesti Pagulasabi kommunikatsioonijuht Madle Timm ütleb, et eestlased on neile aastaga annetanud ligi kuus miljonit eurot (ettevõtted ja eraisikud kokku). „Rohkem on annetatud raha, esemelisi asju kogusime vaid eelmisel kevadel evakuatsioonibusside varustamiseks ja Tartus Ekraani keskusesse. Annetusi on tehtud nii üldiselt Ukraina heaks kui ka sihtotstarbeliselt, näiteks koolitoetusteks, lastelaagriteks, generaatorite ostuks jms,“ räägib ta.

Pagulasabi eelistab rahalisi annetusi. „Need lubavad meil sekkuda operatiivselt ja vajaduspõhiselt, lisaks on see kuluefektiivne (jäävad ära ladustamine ja transport näiteks) ning Ukrainas sees kasutades aitab toetada kohalikku majandust,“ tõi Timm välja.

MTÜ Mondo kommunikatsioonijuhi Kelli Eeki sõnul annetasid nii eraisikud kui ettevõtjad 2022. aasta veebruarist tänaseni neile Ukraina aitamiseks 2,3 miljonit eurot. Mondo kogub seejuures vaid rahalisi annetusi. „Eestimaalaste toetus Ukrainale on olnud võimas, kahjuks sõda jätkub ja seda tuge on vaja veel,“ sõnab Eek.

Mondo Ukraina humanitaarabi tegevuste juht Erika Tšerkašina lisab, et Ukraina abistamise vajadused on väga mitmekülgsed. „Ühest küljest jätkame humanitaarabi andmist ning inimestel, eriti hiljuti vabastatud Ida-Ukrainas, on vaja esmavajalikke tarbeid, nagu toiduained, hügieenitarbed ja soojad riided,“ räägib ta, lisades, et Venemaa rünnakute üks eesmärke on olnud tabada Ukraina kriitilist taristut ning jätta suurem osa ukrainlastest elektri, kütte ja veeta. „Seega on täna eriti oluline toetada ka Ukrainat erinevate energiaallikatega, nagu generaatorid, päikesepaneelid, tahkekütte ahjud, akupangad jms,“ kinnitab ta.

Samal ajal tuleb arvestada aga ka sellega, et sõda on kestnud juba aasta ning miljonid ukrainlased on traumeeritud. Mondo alustas eile annetuskampaaniat, millega saab aidata Ukraina laste vaimset tervist. Annetuste eest luuakse Ukraina lastele turvalised kohtumispaigad, kus on olemas psühholoog ja võimalus sõja eest varjuda.

14 täislastis veoautot