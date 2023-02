Naised saavad palgatõusu küsides meestega võrreldes poole suurema tõenäosusega eitava vastuse

Palgalõhe vähenemist toetab suurem läbipaistvus



Uuringud on näidanud, et Eestis sõltuvad palgad suures osas läbirääkimistest. Kultuuriliselt ei ole Eestis tavaks oma palgast rääkida ning kuna palgad ei ole enamasti avalikud, tingib see olukorra, kus parematel läbirääkijatel on palga suhtes eelis. Mitmetes uuringutes on tõdetud, et palgaläbirääkimistel küsivad naised meestest vähem palka. Praxise 2015. aasta uuring näitas, et kui tööle kandideerija küsib madalamat palka kui ettevõttes samasugust tööd tegev inimene, siis leiab kolmandik tööandjaid, et õiglane ongi maksta seda palka, mida kandidaat küsis, mitte aga seda palka, mida samasugust tööd tegev kolleeg saab. Selline suhtumine aitab omakorda kaasa soolistele palgaerinevustele, sest naised on üldjuhul läbirääkimistel tagasihoidlikumad ning leidub tööandjaid, kes ei kohtle enesekindlalt palka läbirääkivaid naisi samamoodi kui mehi. Et sellised hoiakud on jätkuvalt ühiskonnas levinud, kinnitavad ka monitooringu tulemused, mille järgi iga teine vastaja (53%) on seda meelt, et tööandjad peavad mehi peretoitjateks, mistõttu tasustavad meestöötajaid võrreldes naistöötajatega tavaliselt kõrgemalt.