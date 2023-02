Hoolimata vintsutustest on globaalne tehinguturg endiselt väga hea tervise juures

2022. aasta teine poolaasta näitas, et investorid on oma investeerimisobjektide osas valivamaks muutunud. Tehinguid tehakse nüüd „kui on vaja“ printsiibil, kusjuures investeeringute eest ei olda nõus maksma „hullult kõrget“ hinda. Fookus on varasemast enam suunatud kindlama rahavooga ettevõtetele ning riskivabamale tootlusele. Samuti on regulaatorid – finantsinspektsioonid, konkurentsiametid, välisinvesteeringute usaldusväärsuse kontrollijad – tehingud suurema tähelepanu alla võtnud, mistõttu võib tehinguteks vajalike lubade saamine võtta tavapärasest kauem aega. Investorid on sunnitud tehingupoolte tausta tähelepanelikumalt kontrollima ja lepingute detailidele oluliselt enam tähelepanu pöörama, mistõttu on trendina märgitud, et aeg tehingudokumentide läbirääkimiseks on pikenenud.

Samas ei tasu siiski unustada, et kõik siin maailmas on suhteline. Vaatamata globaalsete tehingute arvu märkimisväärsele langusele eelmise aasta teises pooles ületas globaalsete tehingute kogusumma 3,1 triljonit dollarit. See tähendab, et juba üheksa aastat järjest on maailmas tehtud tehingute aastane koguväärtus ületanud 3 triljoni dollari piiri ning ka 2022 ei olnud selles suhtes erand.

Kui 2022. aasta esimesel poolel viidi maailmas läbi 2500 globaalset tehingut kogusummas 1,9 triljonit dollarit, siis teisel poolaastal vähenes tehingute arv 600 võrra ning nende kogusumma oli märkimisväärselt väiksem, kõigest 1,2 triljonit dollarit. See tähendab, et globaalsete tehingute aktiivsus langes 40% võrra, mis esmapilgul võib tunduda kohutava tulemusena.

Eelneva aasta esimese poolega võrreldes tuleb laenuraha investoritele kallimalt kätte. Samas on sellegi aasta osas ootus, et globaalsete tehingute kogusumma ei lange alla 3 triljoni dollari ning ka tänavu loodavad fondid „tõsta“ globaalseteks tehinguteks kokku 1 triljon dollarit „uut raha“. Seega on fondidel on ka sel aastal piisavalt „dry powder’it“ ja nende investeerimisvõimekus on endiselt kõrge.

Euroopa finantsinstitutsioonid on märkinud, et globaalsete tehingute kese on nihkumas Ameerika Ühendriikide suunas. Samas ei tundu see ka liialt suur mure olevat, sest vastukaaluks sellele oodatakse, et Euroopas suureneb samavõrd kohalike tehingute osakaal.

Viimastel aastatel ning lähikuudel on maailm elanud läbi mitmeid kriise: koroona, logistikakriis, Ukraina sõda ning sellest tulenev energia- ja sisendhindade peadpööritav kasv, kahekohalised inflatsiooninumbrid, intresside tõus, jne. Viimaste aastate kriisid on omavahel põimunud ning uuele fenomenile on antud ka nimi – polükriis (polycrises). Polükriisi ajal on uskumatu, et hoolimata neist vintsutustest on globaalne tehinguturg endiselt väga hea tervise juures.